Etterlengtet engelsk seier mot Irland

Harry Maguire scoret sitt første mål som Englands lagkaptein da han nikket inn ledermålet i det 17. minutt. Jadon Sancho doblet ledelsen etter en halvtime.

Dominic Calvert-Lewin fastsatte resultatet med et straffespark i den andre omgangen etter at Bukayo Saka ble felt. Dermed ble det klar seier etter at de fem foregående kampene mellom lagene hadde endt uavgjort.

– Vi var gode med ball og skapte mange sjanser. Vi burde ha utnyttet mulighetene bedre, men jeg er generelt godt fornøyd, sa landslagssjef Gareth Southgate.

Jude Bellingham, lagkamerat med Erling Braut Haaland i Borussia Dortmund, fikk sin debut mot slutten. Han er bare den tredje 17-åring som har spilt for England, etter Theo Walcott og Wayne Rooney.

Irlands tap kan sammen med andre kamper torsdag bety at Norge likevel har en mulighet til å få bedre seeding i VM-trekningen selv om onsdagens kamp mot Israel ble avlyst.

Fifa-rankingen etter novemberkampene avgjør seeding, og Irland var sist måned på den siste plassen som gir seeding på nivå 2. Av de tre øvrige lagene som lå rett foran Norge tapte Island og Nord-Irland torsdag, mens Slovakia vant.

I Swansea spilte Wales 0-0 mot USA uten Gareth Bale på banen og uten landslagssjef Ryan Giggs på benken. Robert Page vikarierte som lagleder. Giggs er ikke involvert under novembersamlingen etter at han nylig ble pågrepet av politiet etter en påstått voldsepisode.

