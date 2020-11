Danmarks håndballpresident: – Vi vil gjøre alt for å redde EM

ntbsport

– Det er vesentlig for DHF at dette arrangementet blir gjennomført, og vi vil gjøre alt som står i vår makt for at det blir det. Det er viktig for idretten vår, sier DHFs håndballpresident Per Bertelsen.

Bertelsen er enig i at statsministeren Erna Solbergs uttalelser til NTB fredag gjør at han tror det blir vanskelig for Norge å gjennomføre sin del av mesterskapet.

– Det er mange tegn som tyder på at dette kan komme til å være vanskelig – å få til en protokoll når så mange mennesker skal komme og som berører så mange mennesker, sa Solberg.

Norges Håndballforbund har frist til mandag med å svare Det europeiske håndballforbundet (EHF) på om Norge kan påta seg sin del av arrangøransvaret.

– Så lenge Det norske håndballforbundet ikke har meldt noe, har jeg tro på at nordmennene løser oppgaven. Den plan er jeg lojal overfor inntil det øyeblikket der Norge sier noe annet, sier Bertelsen.

EM-sluttspillet skal etter planen spilles fra 3. til 20. desember. Trondheim og danske Herning er oppført som arrangørbyer.

(©NTB)