Nadal trukket i tøff gruppe i ATP-mesterskapet

Nadal skal møte fjorårsvinner Stefanos Tsitsipas, US Open-vinner Dominic Thiem og Andrej Rublev i gruppekampene i London. De to beste går til semifinaler.

Verdensener Novak Djokovic møter Daniil Medvedev, Alexander Zverev og Diego Schwartzman i sin gruppe. Djokovic jager sin sjette triumf i sesongfinalen, noe som i så fall vil være ny rekord.

Nadal har satt rekord ved å kvalifisere seg til turneringen 16 år på rad, men har aldri vunnet den.

For å markere sesongfinalens 50-årsjubileum har de to gruppene fått navnene «Tokyo 1970» (Djokovics gruppe) og «London 2020». Det er for øvrig siste gang turneringen spilles i London. Neste år flyttes den til Torino.

Turneringen innledes søndag. Det er også doubleturnering. Alle kampene spilles for tomme tribuner.

