Nærbø til cupfinale etter å ha sjokkert ØIF Arendal

Dermed er laget fra nedre tabellhalvdel i eliteserien klar for cupfinale i romjula. ØIF Arendal, som er à poeng med serieleder Elverum, kan konsentrere seg om seriespill.

– En syk opplevelse. Dette betyr utrolig mye, sa Nærbøs toppscorer Tord Haugseng til TV 2 etter at det unge hjemmelaget, med to junior-NM-triumfer bak seg, ordnet klubbens første cupfinale for senior.

Lagene fulgte hverandre tett gjennom den første omgangen, men stort sett med hjemmelaget et mål eller to foran. Ved pause sto det 12-10.

ØIF Arendal utlignet til sammen ni ganger i løpet av kampen, siste gang til 16-16, men ledet aldri i Nye Loen. Vegard Bakken Øien i hjemmemålet bidro i stor grad til det med en rekke flotte redninger.

Hadde dagen

– Det ble mange nærskudd, og jeg er ganske stor. Det er en fordel, og så hadde jeg dagen. Samarbeidet med forsvaret satt også i dag, sa Øien til TV 2. Han drev gjestene til fortvilelse med redningsprosent på 40.

– All honnør til Nærbø, som fightet i to ganger 30 minutter. De satte også ballene i mål, det gjorde ikke vi. Keeperduellen vant de klart og tydelig, sa ØIF-trener Marinko Kurtovic.

Nærbø tilrev seg tre måls ledelse på 19-16 og slapp aldri gjestene helt innpå seg igjen. Kristjan Jurisic i gjestemålet glimtet til med noen gode redninger i sluttfasen, men lagkameratene lot seg ikke inspirere til en sluttspurt som dugde.

Haugseng bidro med seks mål for Nærbø, Tord Lode og Sindre Heldal fem hver.

Utsatt

Den andre semifinalen mellom Elverum og Drammen skulle også vært spilt torsdag, men den er utsatt fordi begge lag har spillere i koronakarantene etter landslagsaktivitet forrige uke. Spillerne har testet negativt og er ikke syke, men det er ikke gitt unntak fra karantenebestemmelsene.

Kampen har ennå ikke fått ny dato.

