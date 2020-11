Tilskuernekt og bot for Aalesund i Pellegrino-saken

ntbsport

Det opplyser Norges Fotballforbund i en pressemelding onsdag.

Som en del av straffen må Aalesund også henge opp et «#STOPPrasisme»-banner på tribunen. Dommen er i tråd med Påtalenemndas innstilling i saken.

«I tråd med Uefas sanksjonsnivå vurderte doms- og sanksjonsutvalget at AaFK skulle dømmes til å spille neste hjemmekamp for delvis tomme tribuner, men etter en helhetsvurdering, sett opp mot antall tilskuere på tribunen på grunn av koronarestriksjonene, ble det bestemt at kampen skal spilles for helt tomme tribuner», skriver NFF.

Boten AaFK er ilagt er på 10.000 kroner.

Det var i etterkant av bortekampen mot Aalesund tidlig i oktober at Kristiansund-spiller Pellegrino ble utsatt for rasistiske tilrop fra tribunene. Eliteseriens toppscorer tok selv opp episoden i sosiale medier.

«Til alle dere rasister bak målet på Color Line stadion, dere er en stor VITS! Tenk at vi i 2020 bare skal stå på siden og se på, det er trist», skrev Pellegrino på sin Twitter-konto.

Aalesund-ledelsen var raskt ute med en uforbeholden unnskyldning på vegne av klubben og supporterne.

AaFK identifiserte i dagene som fulgte en tilskuer som skal ha kommet med tilrop mot Pellegrino. Vedkommende ble utestengt fra kamper ut neste sesong.

Tilskueren skal ha beklaget egen oppførsel på det sterkeste.

(©NTB)