NBA-styret har godkjent ny oppstart

Fra før hadde spillerforeningen blitt enig om oppstart 22. desember – en sesong som vil inneholde 72 kamper og som sparer ligaen for omkring 4,5 milliarder norske kroner.

Tirsdag godkjente styret de økonomiske vilkårene og andre parametre som har vært gjenstand for forhandling mellom ligaen og spillerforeningen. Koronapandemien har ikke overraskende ført til et stort inntektstap for ligaen. Det er blant annet blitt enighet om at spillerlønningene ikke kan reduseres med mer enn 20 prosent.

20. november kan klubbene starte forhandlinger med klubbløse spillere, mens signeringer er tillatt fra 22. november.

I løpet av de neste ukene vil terminlisten bli kunngjort.

