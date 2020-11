Finland sjokket verdensmesterne – slo Frankrike for første gang

ntbsport

Marcus Forss og Onni Valakari gjorde kampens scoringer på den franske nasjonalarenaen i Saint-Denis i utkanten av Paris. For første gang siden 1960 ledet et finsk landslag et oppgjør mot Frankrike.

Ledermålet kom etter 28 minutter spill. På midtbanen mistet Tottenham-profilen Moussa Sissoko ballen vendt mot eget bur, og det utnyttet Finland til fulle.

Rasmus Karjalainen snappet opp ballen og spilte den videre til Forss, som stødig satte inn 1-0 bak keeper Steve Mandanda.

Kun tre minutter senere hamret Valakari til og scoret et utsøkt mål fra rundt 20 meter. 21-åringen spilte i Tromsø mellom 2018 og 2020, og i lang tid hadde han da sin far Simo Valakari som trener i klubben.

Stjernedryss hjalp ikke

For første gang siden juni 2015 lå Frankrike under med to scoringer til pause. Den regjerende verdensmesteren satte innpå stjerner som Anthony Martial, Antoine Griezmann og N'Golo Kanté med over en halvtime igjen, men vertene måtte gå målløse av banen.

Før onsdagens kamp hadde Frankrike vunnet åtte av åtte kamper mot Finland og hatt en målscore på 18-3.

De Beek-volley

I Amsterdam spilte Nederland 1-1 mot Spania. Manchester United-spiller Donny van de Beek dunket inn hjemmelagets utligning på volley rett etter sidebytte.

Sergio Canales hadde gitt spanjolene ledelsen etter vel 20 minutter.

Luca Waldschmidt scoret målet som ga Tyskland 1-0 i hjemmemøtet med Tsjekkia, mens Michy Batshuayi gjorde begge scoringene da verdensener Belgia slo Sveits 2-1.

Cristiano Ronaldo var med på festen i Portugals 7-0-nedsabling av Andorra. Juventus-stjernen gjorde kampens sjette mål fem minutter før slutt.

(©NTB)