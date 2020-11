Linköping tilbake med seier etter 24 smittetilfeller

ntbsport

Hele 24 personer i SHL-klubbens spillerstall og støtteapparat har vært virussmittet. Tirsdag spilte klubben kamp for første gang på 24 dager.

Holøs var den første som fikk konstatert koronasmitte. Han fikk symptomer etter lagets forrige kamp mot Skellefteå 17. oktober og ble testet. Nordmannen fikk en hard tørn med covid-19 og er fortsatt ikke tilstrekkelig restituert til å spille. Alle lagkameratene er derimot klarert for spill, og de avgjorde med to scoringer i siste periode da nettopp Skellefteå ble slått i lagets comeback. Jonas Junland ble matchvinner.

– Det var gøy å se at vi fortsatt kan spille hockey, sa han.

Uforskammet bra

Junland er en blant dem som har vært syk.

– Jeg ville trodd det var forkjølelse om det ikke var for at jeg visste at det var smitte i laget. De fleste av oss har greid oss uforskammet bra, sa Junland.

Linköping byttet uvanlig ofte i de første periodene, men etter hvert fant laget tilbake til tempo og intensitet og hentet tre poeng.

Laget får anledning til å vise utholdenhet i tiden som kommer. Etter fem utsatte kamper skal Linköping spille tre ganger på fem dager denne uken, og fire av de fem neste ukene blir det tre kamper i uka.

Rosseli på topp

Med seieren tok Linköping seg bort fra jumboplassen. Laget har spilt fem kamper færre enn serieleder Frölunda, som med en assist fra norske Mats Rosseli Olsen slo Luleå 2-0 borte selv om lagkaptein Joel Lundqvist manglet etter å ha blitt koronasmittet.

Det var ikke full serierunde tirsdag heller. HV71 har fått sine kamper tirsdag og torsdag utsatt på grunn av mistanke om smittespredning i stallen.

