LSK ordnet Rosenborgs første tap etter samling i bånn

Dermed lever fortsatt håpet om at sesongen skal gi trofé for tittelgrossisten fra Romerike, selv om laget er ute av medaljekampen i Toppserien. For Rosenborg endte kampen med det aller første tapet siden Trondheims-Ørn ble tatt inn i norsk fotballs mestvinnende klubb.

Omdiskuterte dommeravgjørelser i begynnelsen og slutten av kampen bidro til det. Thea Kyvåg sto i offsideposisjon og forstyrret kanskje keeper da Vanhaevermaet stanget et hjørnespark i mål i det 6. minutt. RBK-keeper Kristine Nøstmo falt og var ikke i nærheten av å ta ballen.

Noen minutter før slutt kom Julie Blakstad til skudd i feltet. Ballen traff armen til LSK-spiller Ina Gausdal, som hadde armen et stykke ut fra kroppen. Det ble ikke dømt straffespark.

Samling i bånn

– Dette var en sinnssykt deilig følelse. Det er lenge siden vi har vunnet en fotballkamp, så det smaker sykt deilig, sa Emilie Haavi til NRK.

LSK har tatt bare ett poeng på sine fire siste seriekamper og hadde ikke vunnet siden september, om vi ser bort fra straffeseieren over Lyn i cupen for en drøy måned siden.

– Vi har hatt samling i bånn. Det har vært noen skikkelig gode prater siste uke, og jeg følte på trening i går at energien var tilbake, sa Haavi.

– Jeg er lettet og utrolig glad på jentenes vegne. Endelig fikk vi litt positiv energi. Vi ga jernet, og det var digg å få seieren, sa LSK-trener Hege Riise.

Manglet noe

– Det er alltid kjipt å tape, men sånn ble det i dag. Vi møtte et lag som sto opp og fightet. Vi hadde ballen mye, men greide ikke å skape nok farligheter. Det manglet litt offensivt i dag, sa RBK-trener Steinar Lein.

Rosenborg måtte greie seg uten Emilie Bragstad, som er i karantene etter å ha hatt nærkontakt med en koronasmittet medelev på videregående skole. Ifølge Adresseavisen har hun selv testet negativt og er ferdig med karantenen lørdag, slik at hun kan være med i lagets gulljakt søndag.

Bare ett poeng skiller mellom Vålerenga (35), Rosenborg (35) og Avaldsnes (34) før siste serierunde, og medaljefordelingen mellom de tre er åpen. LSK Kvinner på fjerdeplass blir etter seks seriegull på rad uten medalje. Håpet om cupgull lever fortsatt.

– Vi har brukt skuffelsen over ikke å vinne serien som motivasjon. Det var viktig å score tidlig, og etter det handlet det om laginnsats, sa Vanhaevermaet til NRK.

