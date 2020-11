Brann-spiller nektet å møte til kamp – får straff

ntbsport

Det opplyser Brann på sine nettsider tirsdag.

34-årige Acosta har fått en skriftlig advarsel og må trene for seg selv i tiden som kommer.

– Slik oppførsel skal vi ikke ha i Brann. Derfor har Bismar fått en skriftlig advarsel, og han får ikke trene med resten av laget i tiden fremover. Hvordan vi løser det på lengre sikt, må vi komme tilbake til, sier sportssjef i Brann, Rune Soltvedt.

Hva som ligger bak Acostas beslutning om å nekte å møte opp til kamp, skriver ikke klubben noe om.

Så sent som sist fredag sa Brann-spilleren til lokalavisen Bergens Tidende at han forholder seg «rolig og profesjonelt» til at det i det siste har blitt mindre spilletid.

– Som spiller ønsker man selvfølgelig å spille. Jeg forholder meg rolig til det, og venter på min mulighet, sa Acosta.

I det samme intervjuet avviste han at et klubbskifte var ønskelig.

Brann tapte bortekampen i Haugesund 1-2. Nå har klubben spilt ni seriekamper på rad uten seier.

(©NTB)