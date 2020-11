Östersund fikk delvis medhold i CAS, slipper stor bot

ntbsport

Boten, som tilsvarer 42,5 millioner kroner, ville vært ødeleggende for en klubb som allerede sliter økonomisk. At forbudet mot nysigneringer i de to neste overgangsvinduene opprettholdes er til å leve med.

– Nå føler jeg glede og lettelse, sier klubbdirektør Michael Schahine til TT.

Östersund ble sammen med Saman Ghoddos dømt for kontraktbrudd etter at spilleren forlot spanske Huesca og sluttet seg til den svenske klubben mens han fortsatt var bundet av sin tidligere arbeidsgiver.

Fifa satte straffen til fire måneders utelukkelse for Ghoddos (som alt er sonet), signeringsnekt for Östersund i to overgangsvinduer og 4 millioner euro i erstatning til Huesca. Klubben og spilleren ble i fellesskap gjort ansvarlige for å betale den summen.

CAS gir spiller og klubb delvis medhold i anken og stryker boten. Man finner ikke at Huesca har godtgjort at klubben led økonomisk tap.

– Det er et vesentlig beløp som har tynget oss, og det er deilig at det er borte, sier Schahine.

