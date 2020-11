Ødegaard-innhopp i Real Madrid-fiasko – Solér med hattrick i straffespark

ntbsport

Det ble også resultatet i en kamp der Zinedine Zidanes lag gikk i oppløsning etter å ha tatt ledelsen. Carlos Solér scoret tre mål, alle på straffespark.

– Alt skjedde med oss i dag. Tre straffespark og et selvmål ble for mye for oss. Feilen er min, for jeg er trener og må finne løsninger for alt, men kampen endret fullstendig karakter etter at de utlignet. Det skjer noen ganger, men jeg liker det ikke, sa Zidane.

– Man kan peke på tusen årsaker, men det nytter ikke med unnskyldninger.

Karim Benzema scoret med et flott skudd fra distanse halvveis i første omgang, og det så lyst ut for gjestene fra hovedstaden. Men det var nesten det siste som gikk lagets vei på Mestalla.

Valencia utlignet på et straffespark som ble dømt for hands mot Lucas Vázquez, men først i annet forsøk. Solérs skudd ble reddet av Thibaut Courtois, men etter at Solér satte returen i stolpen og Yunus Musah satte den andre returen i mål måtte straffen tas om igjen som følge av regelbrudd hos begge lag. I annet forsøk skjøt Solér rett i mål.

Mareritt

Rett før pause tok hjemmelaget ledelsen med et selvmål. Raphaël Varane styrte et innlegg i mål bak Courtois, og hjemmelaget gikk i garderoben med ledelse.

Etter pause fortsatte marerittet for Real Madrid. Le Kang-in herjet med Sergio Ramos og skjøt fra 25 meter. Courtois slo ballen stolpe-ut.

Ikke lenge etter ble det likevel 3-1 på et nytt straffespark. Marcelo brukte ulovlige midler mot Maxi Gómez, og Solér scoret.

I det 62. minutt ble det 4-1 da VAR avslørte en Ramos-hands og Solér fullførte sitt hattrick.

Ydmykelse

Da sendte Zidane inn Ødegaard og Rodrygo for Vinicius Junior og Marco Asensio, uten at det hjalp mye. Det handlet bare om å unngå fullstendig ydmykelse.

Ødegaard har stått over seks kamper den siste tiden på grunn av en leggskade. Han spilte fra start to ganger tidlig i sesongen.

Casemiro og Eden Hazard var ute mot Valencia på grunn av positive koronatester, og mot slutten haltet Benzema av med det som trolig er en skade.

Ødegaards gamle klubb Real Sociedad topper tabellen i landslagspausen etter sin 2-0-seier over et Granada-lag som på grunn av virussmitte hadde bare sju tilgjengelige førstelagsspillere.

Real Madrid er på 4.-plass fire poeng bak, riktig nok med en kamp mindre spilt. Neste kamp for Zidanes lag er mot serietoer Villarreal, og da må laget vise andre takter enn søndag.

