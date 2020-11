Vålerenga presser medaljerivalene etter ny seier: – Skal være med helt inn

ntbsport

Med seieren la VIF press på både sølvplasserte Molde og Rosenborg på bronseplassen når seks runder gjenstår. De to sistnevnte rotet begge bort poeng søndag.

Shala tok Vålerenga fortjent i føringen etter vel 40 minutter. Han kunne lett trille inn Vidar Örn Kjartanssons hælpasning.

I det 86. minutt doblet innbytter Vilhjalmsson til 2-0 på en flikk fra 17 år gamle Odin Thiago Holm. Det trygget VIFs fjerde seier på lagets fem siste kamper i Eliteserien. Blåtrøyene har ikke tapt siden bortekampen mot Bodø/Glimt i slutten av september.

Fagermo-revansj

Trepoengeren ble også en fin revansj for trener Dag-Eilev Fagermo. Tidlig i sesongen tapte han 1-4 i sitt første kamp mot gamleklubben. I januar ga han seg etter tolv år som Odd-sjef.

Etter kampen var Fagermo fornøyd med det han så de første 45 minuttene, men like dårlig hvordan laget hans framsto i lange strekk etter hvilen.

– Vi var veldig gode i første omgang. Det er noe av det bedre vi har gjort i år, og da burde vi ha ledet 2-0 eller 3-0. Etter pause mistet vi initiativet og spilte ikke fotball slik vi skal. Dermed tok Odd over, og da var de gode, sa Fagermo til Eurosport.

Han la til at Vålerenga hevet seg etter byttene som ble gjort med litt over et kvarter igjen på klokka.

– Med friske bein greide vi å stresse dem og komme inn igjen i kampen. Til slutt dro vi hjem en fortjent seier. De (Odd) hadde knapt et skudd på mål.

Under pari

Odd skuffet stort før pause. Skien-laget gjorde et forsøk i 2. omgang, men vertene var aldri ordentlig truet. Bortelagets første store sjanse kom da Elbasan Rashani etter en time forsøkte å styre inn ballen fra fem meter, men Vålerenga-keeper Kristoffer Klaesson hang bra med og reddet.

Ti minutter senere sto sisteskansen også i veien. Da var det Robin Simovic som prøvde å skyte mot nærmeste hjørne. Den svenske angriperen hadde like før entret banen som erstatter for Mushaga Bakenga.

– Vi hevet oss etter å ha gjennomført en dårlig første omgang. Før pause var vi langt under pari og var heldige som kun lå under med ett mål. Totalt er dette for tynt på bortebane mot et så godt lag som Vålerenga, sa Odd-trener Jan Frode Nornes til Eurosport.

Tett

Med tapet gikk Odd på en smell i medaljestriden. Telemarkingene ligger på femteplass med 42 poeng. Vålerenga er på plassen foran med tre poeng mer.

Molde fører an i sølvkampen med 47 poeng, mens RBK og VIF begge følger to poeng bak. De fire beste i Eliteserien får europacupspill neste sesong.

– Vi er med og skal være det helt inn, sa Fagermo om den harde konkurransen i toppen bak suverene Bodø/Glimt.

Etter landslagspausen skal Vålerenga til Sunnmøre for å møte jumbolaget Aalesund. Oddsen på ny seier til Fagermo og co. vil da være lav.

Odd skal prøve å reise seg hjemme mot et annet nedrykkstruet lag i form av Start.

