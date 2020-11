Høydepunkter fra Eliteserien fotball – 24. runde

ntbsport

Bodø/Glimt – Aalesund 7-0 (2-0)

Glimt tok sin 12. hjemmeseier på like mange forsøk og la på til 65 poeng etter 24 spilte kamper. Helt til Moldes utligningsmål i sluttminuttene så det ut som Bodø-laget seks hele serierunder før slutt skulle kunne juble som tidenes første seriemester fra Nord-Norge. Med 18 poengs ledelse og overlegen målforskjell er gullet i praksis klart, men ikke i teorien.

Målene lot vente på seg mot tabelljumboen, men i det 38. minutt sprakk Hugo Vetlesen AaFK-nullen i sin første kamp fra start, og han serverte Ulrik Saltnes forut for 2-0-målet. Saltnes endte med to mål og en assist, og Ola Solbakken, Kasper Junker (2) og Fredrik Bjørkan kom også i målprotokollen.

Molde – Kristiansund 2-2 (1-2)

Et Molde-lag preget av knalltøft kampprogram måtte ha poeng for å utsette Glimts gullfeiring. Etzaz Hussain ordnet ledermål, men Eliteseriens toppscorer Amahl Pellegrino utlignet, og Faris Pemi nikket gjestene i ledelse før pause. Først i det 89. minutt scoret Fredrik Aursnes utligningsmålet som gjør at syltynn teori fortsatt kan sende Molde forbi Glimt på tabellen.

Viking – Rosenborg 3-0 (3-0)

Rosenborg var det andre laget som kunne utsette Glimt-festen til etter landslagspausen, men Åge Hareides menn fikk en tøff kveld i Stavanger. Veton Berisha ordnet ledermålet på et feildømt straffespark. Yann-Erik de Lanlay doblet mot gamleklubben da André Hansen sendte et klareringsspark rett i ham, mens Viljar Vevatne økte før pause. Viking slo RBK for første gang siden 2005.

Sandefjord – Stabæk 0-0

I en relativt hendelsesfattig kamp hadde begge lag muligheter til å avgjøre. Hjemmelaget var nærmest scoring, men Deyver Vegas hodestøt ble reddet på streken.

Start – Sarpsborg 3-2 (1-2)

Start falt til nedrykksplass da Mjøndalen vant lokaloppgjøret mot Strømsgodset lørdag, men krabbet opp på kvalifiseringsplassen igjen med ett hardt tilkjempet hjemmeseier. Anton Salétros og Ole Jørgen Halvorsen (straffe) ga Sarpsborg ledelsen hver sin gang. Innimellom utlignet Erlend Segberg, og et selvmål like etter pause ordnet 2-2 for vertene før Kevin Kabran ble matchvinner i sluttminuttene.

Vålerenga – Odd 2-0 (1-0)

Vålerenga utnyttet Moldes og Rosenborgs poengtap til å ta seg opp i ryggen på dem i medaljestriden. Herolind Shala scoret mot gamleklubben i slutten av første omgang. Spenningen i kampen levde helt til Matthías Vilhjálmsson punkterte den rett før slutt.

Vålerenga er nå to poeng bak Molde på sølvplassen og bak Rosenborg bare på målforskjell. Odd er ytterligere tre poeng bak.

