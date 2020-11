Bodø/Glimt med ny målfest mot AaFK, men gullfesten må vente

ntbsport

At Bodø/Glimt skulle slå Aalesund forventet de fleste, men seieren så lenge ut til å være det som skulle sikre de gulkledde deres første seriemesterskap på norsk toppnivå. Et sent mål i Molde ødela gullfeiringen for bodøværingene.

Rosenborg ble knust av Viking, mens Molde lenge lå under mot Kristiansund. Da så det ut som at Glimt skulle sikre gull med seier mot Aalesund.

Etter en halvtime med sjansesløseri for hjemmelaget ordnet Hugo Vetlesen og Ulrik Saltnes 2-0 til pause og gikk mot nok en sikker trepoenger. Dermed handlet alt om hva som skjedde med Rosenborg og Molde, som lå under henholdsvis 0-3 og 1-2 til pause.

Resultatene på de andre banene sto seg lenge, men Molde klarte til slutt å sikre det ene poenget som gjør at gullfesten i Bodø lar vente på seg.

Med fem nye mål etter pause var det likevel nok å juble for på Aspmyra, men laget må minst vente to uker med å sikre gullet. Lørdag 21. november er det i boks om Molde avgir poeng, men dersom det ikke skjer kan Glimt ordne det selv dagen etter borte mot Strømsgodset.

Sjansesløseri

Bodø/Glimt skulle etter hvert gjøre kort prosess mot jumbolaget Aalesund, men de gulkledde sløste veldig med sjansene fra start.

Et forsøk fra Saltnes ble reddet på strek etter knapt tre minutter og i tur og orden misset Vetlesen, Ola Solbakken, Kasper Junker, Fredrik Bjørkan og nok en gang Saltnes på flere gode muligheter i 1. omgang.

Etter 35 minutter kom omgangens største mulighet for Junker, som på åpent mål på bakre stolpe kunne satt ledermålet, men Glimts danske toppscorer bommet utrolig nok på mål.

Men til slutt satt ballen i nota da Junker serverte Vetlesen foran mål. Den tidligere Stabæk-spilleren gjorde ingen feil og sendte Glimt i føringen. Saltnes kunne prikke inn 2-0 i det 44. minutt.

Gullfesten spolert

Glimt hadde i grunn sikret seieren, men ga seg ikke med bare 2-0. Etter pause fortsatte nemlig scoringsfesten.

Etter 56 minutter ble Saltnes tomålsscorer da han nok en gang prikket et skudd inn i hjørnet og kvarteret senere serverte han Solbakken, som sendte ballen mellom beina på Jonas Grønner og i mål.

Glimt nærmer seg scoringsrekorden til Rosenborg fra 1997. I det 81. minutt kombinerte danskene Philip Zinckernagel og Junker som så mange ganger før da sistnevnte satte sitt annet mål for dagen.

Fem minutter senere kom meldingen fra speaker om at Molde hadde utlignet mot Kristiansund, og dermed ble gullfesten utsatt.

Laget kunne likevel feire deres sjette mål for dagen da Fredrik Bjørkan danset seg innover fra kanten og overlistet Gudmund Kongshavn i Aalesund-buret. To minutter på overtid kontret Glimt inn 7-0 da Kasper Junker knuste inn sitt hat trick med en herlig volley.

Nær scoringsrekord

Glimt var en av Eliteseriens overraskelseslag forrige sesong, men etter salgene av både Amor Layouni og Håkon Evjen før denne sesongen var det usikkert om Glimt kunne følge opp suksessen fra i fjor.

Men med signeringen av en stjernespiss i Junker og utviklingen av fremadstormende spillere som Jens Petter Hauge, Patrick Berg, Philip Zinckernagel og Ulrik Saltnes har bodøværingene overgått all forventning og er veldig nær seriegull.

Opprettholder Glimt målsnittet sitt, når de den magiske grensen på 100 mål på en og samme sesong. Det vil slette Rosenborgs rekord på 87 mål fra 1997. Trønderne scoret riktignok det antallet på bare 26 kamper, men Glimt kan overgå RBKs rekordmålsnitt om de scorer 101 mål.

