Avis: Lewandowski klart bedre enn Haaland

ntbsport

Bild er klar i sin vurdering etter Bayern Münchens seier over Borussia Dortmund: 32-årige Lewandowski var klart best av de to selv om det endte 1-1 i scoringer.

Polakken får som eneste mann på banen toppkarakteren 1. Haaland ender opp med en 3-er på spillerbørsen. Det gjorde også seks av hans lagkamerater.

Bayern topper Bundesliga og slo nok en gang Borussia Dortmund.

– Det er et knepent tap. Det er nærme. Det er kjipt. Jeg har spilt mot dem tre ganger og ikke vunnet en eneste gang. Jeg begynner å bli irritert over det. Det er blytungt, sa Haaland til Viasat etter kampen.

Haaland starter en landslagssamling mandag. Der venter tre kamper (Israel, Romania og Østerrike) i løpet av åtte dager.

Neste Borussia-oppgave for spissen blir borte mot Hertha Berlin 21. november.

(©NTB)