Åsane-utligning fratok LSK to viktige poeng i opprykkskampen

Geir Bakkes mannskap ligger nå fire poeng bak Tromsø som topper 1. divisjon. På 3.-plass ligger Sogndal med to poeng mindre enn LSK. Romerikingene har én kamp mindre spilt.

Tryggvi Haraldsson sendte Lillestrøm i føringen allerede etter sju minutter. De gulkledde avsluttet én og to ganger før ballen havnet hos islendingen, som avsluttet kontrollert til side for keeper og i mål. Fire minutter før slutt satte Simen Lasse inn utligningen etter et godt innlegg fra venstre.

Åsane ligger på 5.-plass med sju poengs klaring på HamKam som er første laget utenfor plsasene som gir opprykkskvalifisering.

Kongsvinger kjemper en innbitt og tøff kamp mot nedrykk. Søndag var det Sandnes Ulf som gjestet Gjemselund og fikk med seg 1-1. Mahmoud Laham sendte hjemmelaget i føringen etter 24 minutter, men Sandnes Ulfs angriper Kent Håvard Eriksen utlignet sju minutter før slutt.

Uavgjortresultatet gjør at Kongsvinger ligger sist med 21 poeng, seks poeng bak Grorud og Strømmen på henholdsvis nedrykkskvalifiseringsplass og den trygge 13.-plassen. Men Grorud og Strømmen har to kamper mindre spilt.

Ny runde venter neste søndag, før Lillestrøm skal spille sin hengekamp mot Jerv tre dager senere.

