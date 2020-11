VIF-tap i Oslo-derby – helt åpent i gullkampen i Toppserien

ntbsport

19 år gamle Lillegård kom inn etter 70 minutter og sendte Lyn opp i 2-1 med et flott raid fire minutter senere. Dejana Stefanovic utlignet til 2-2, men etter 89 minutter var Lillegård på ferde igjen. Igjen utfordret hun Vålerenga-forsvaret og sendte til slutt av gårde et flott skudd opp mot nærmeste kryss fra 16 meter.

Vålerenga topper tabellen med 35 poeng, men kun målforskjell skiller dem og Rosenborg. RBK klarte ikke å gripe muligheten til å ta tabelltoppen hjemme mot Sandviken i kampen som endte 1-1.

Avaldsnes vant 3-0 over Klepp og ligger på 34 poeng før siste serierunde. Det ligger dermed an til en dramatisk avslutning av Toppserien i siste serierunde der tre lag kan vinne seriegull.

Lyn holdt plassen

Og ett av de lagene er ikke LSK Kvinner. Laget som har vunnet Toppserien de siste seks årene, ligger på 4.-plass med 29 poeng. Borte mot Kolbotn ble det 1-1 for Hege Riises mannskap etter Jenny Norems sene utligning.

Lyns overraskende seier over Vålerenga sikret dem også plassen i divisjonen. Med 18 poeng er det ikke mulig for Kolbotn, som ligger på kvalifiseringsplass, å ta igjen noen lag over seg før siste serierunde.

I kvalifiseringen vil de møte Medkila, Øvrevoll Hosle eller Hønefoss fra 1. divisjon.

Røa rykket ned

Røas uavgjort mot Arna-Bjørnar gjorde også at de må ta veien ned til 1. divisjon. Med kun ni poeng og to seirer, er det over og ut for Oslo-klubben i det gjeveste selskapet.

Neste søndag avsluttes serien med det som fort blir en thriller. Vålerenga møter Arna-Bjørnar hjemme, mens Klepp tar imot Rosenborg. Avaldsnes tar turen til Sandviken.

(©NTB)