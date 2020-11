Stortalent med drømmescoring da Palace knuste Leeds

ntbsport

Eze satte inn 2-0 til gjestene på spektakulært vis midtveis i første omgang. Da hadde allerede Scott Dann rukket å heade inn ledelsen, før Leeds-spiss Patrick Bamfords nettsus ble avvinket for offside av VAR.

Bamford satte siden inn 2-1 på lovlig vis, men et bisart selvmål av Hélder Costa sørget for 3-1 før lagene gikk til pause. Jordan Ayew avrundet nedsablingen da han økte til 4-1 etter 70 minutter.

Seieren betyr at «ørnene» fra Sør-London passerer Leeds på tabellen og klatrer til 6.-plass med 13 poeng. Leeds faller til 14.-plass.

Omdiskutert VAR-annullering

Det var hjemmelaget som kom best i gang. Kampen var omtrent 12 minutter gammel da veteranen Dann tok sats, knuste to Leeds-spillere i luften og stanget inn ledelsen til Palace på utsøkt vis.

Leeds-toppscorer Bamford trodde han utlignet like etter, men etter en VAR-sjekk ble nettkjenningen annullert.

Det skulle bli skjebnesvangert for gjestene. For kun fem minutter etterpå vartet Palace-unggutten Eze opp med en drømmescoring og doblet ledelsen for Roy Hodgsons menn. 22-åringen bøyde ballen over muren og inn i nettet med kirurgisk presisjon.

Det var stortalentets første siden overgangen fra Queens Park Rangers i sommer.

Men Bamford skulle få sin hevn. Leeds-spissen hamret inn sitt sjuende mål for sesongen etter en følsom stuss fra Mateusz Klich, og holdt dermed de hvite gjestene inne i kampen mot klubben han var utleid til i 2015/2016-sesongen.

Bisart selvmål

Men bortelaget fikk en ny smell i fleisen rett før pause. Wilfried Zaha fant Patrick van Aanholt på et sugende løp langs venstresiden. Nederlenderens innlegg var ment mot Jordan Ayew inne i feltet, men traff i stedet Hélder Costa og snek seg inn i målet ved første stolpe, bak en fortvilet Illan Meslier i Leeds-buret.

Etter drøye 70 minutter var det Ayews tur til å bidra i målfesten. Zaha var, som så mange ganger før, servitør. Ghaneseren hadde få problemer med å ekspedere ballen inn i nettet.

Flere mål ble det ikke i Sør-London, og dermed kunne Hodgsons menn juble for tre poeng.

Neste kamp for Crystal Palace spilles borte mot Burnley, mens Leeds tar imot Mikel Arteta og hans Arsenal til dyst på Elland Road. Begge oppgjørene spilles etter landslagspausen.

(©NTB)