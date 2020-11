Komfortabel Leipzig-seier da Sørloth var tilbake på benken

ntbsport

Leipzig-spissen sto med tre innhopp og to kamper (de to siste) fra start i den tyske toppserien. Sørloth kom inn i det 64. minutt. Da sto det allerede 1-0 etter scoring av Ibrahima Konaté i 1. omgang.

Seks minutter senere fikk Leipzig straffespark. Det satte Marcel Sabitzer sikkert i mål. Like etter plukket Sørloth opp en løs ball i 16-meteren. Under press fikk han til en hard avslutning, men ballen gikk rett på Freiburg-keeperen.

Venstreback Angeliño sørget for 3-0 like før slutt med et vidunderlig frispark fra 25 meter opp i krysset.

Sørloth venter fortsatt på sitt første mål for klubben etter overgangen fra Trabzonspor. Derfra ble han hentet i høst for store penger. Sørloth var en stor hit i tyrkisk fotball den sesongen han var der.

Rune Almenning Jarstein og Julian Ryerson måtte begge se på fra benken da deres lag vant klart lørdag. Jarsteins Hertha Berlin vant 3-0 borte mot Augsburg, mens Ryersons Union Berlin knuste Arminia Bielefeld 5-0.

(©NTB)