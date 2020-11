Ventura og Hovland i tetsjiktet i Houston

ntbsport

Ventura har gått begge de to første rundene i Texas ett slag under par. Med to under totalt er han foreløpig på delt 12.-plass.

Hovland gikk torsdagens åpningsrunde på par. Fredag leverte han en 69-runde (ett slag under par) og er på delt 21.-plass. Imidlertid er det få som har spilt ferdig for dagen.

Ventura var blant spillerne som startet fredagen på 10. hull. Han greide birdie på 14. hull, men med bogey på 16. hull var han tilbake på par. En ny birdie på 2. hull sendte ham på rett side igjen.

Hovland innledet dagen med en bogey, men den første birdien fulgte på 4. hull. På siste halvdel ble det birdie på 12. og 15. hull, bogey på 14. hull.

Sam Burns fra USA leder foreløpig etter en 65-runde fredag. Han er sju slag under par totalt.

