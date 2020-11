Kommunen diskuterte Beito-åpningen – ga grønt lys med forbehold for Johaug & co.

ntbsport

Skiskytternes sesongåpning må avlyses eller flyttes fra Sjusjøen etter at lokale helsemyndigheter ikke vurderte det som forsvarlig å slippe opp for et så stort idrettsarrangement i Ringsaker kommune nå.

Tirsdag møttes helseledelsen i Øystre Slidre kommune for å gjøre en oppdatert vurdering rundt langrennsåpningen. Konklusjonen ble positiv for Therese Johaug, Johannes Høsflot Klæbo og resten av den nasjonale eliten.

«Med bakgrunn i dagens smittesituasjon i vårt nærområde samt gjeldende nasjonale føringer for denne type arrangementer, er Øystre Slidre kommune sin vurdering at Beitosprinten 2020 kan gjennomføres som planlagt», skriver kommunalsjef for helse og omsorg Steinar Nybråten i vurderingen NTB har fått formidlet.

Smittevernplan

Nybråten opplyser videre at kommunens vurdering gjelder så lenge det ikke kommer nye nasjonale pålegg eller føringer som er til hinder for gjennomføringen av de planlagte skirennene.

Vesentlige endringer i det lokale smittetrykket kan også føre til at situasjonen må vurderes på nytt. For øyeblikket er det ikke registrert smittede med covid-19 i Øystre Slidre.

Arrangørene av langrennsåpningen på Beitostølen har jobbet intenst for å tilrettelegge for at årets arrangement kan gå som planlagt. Det er blant annet utarbeidet omfattende smittevernregler for arrangementet.

Det siste er en av flere faktorer som bidrar til at helseledelsen per nå har gitt grønt lys for gjennomføring. Kommunen skriver at smittevernplanen arrangøren har fremlagt inneholder tiltak som sikrer smittevernet under arrangementet på en svært god måte.

Uten publikum

Ingen tilskuere slippes inn under årets utgave av Beitosprinten. Klart er det også at det ikke åpnes for utenlandsk deltakelse i rennene. Oppdeling av stadionområdet i tre ulike kohorter er et annet grep for å forhindre smittespredning.

Therese Johaug og resten av langrennseliten skal etter planen konkurrere på Beitostølen fra 20. til 22. november.

Renndagene innledes med sprint fredag, før det skal gås 10 og 15 kilometer klassisk lørdag. Søndag står samme distanser i fri teknikk på programmet.

Også kombinertløperne skal konkurrere på Beitostølen lørdag 21. og søndag 22. november.

