Odd meldte seg på i medaljekampen med seier over Viking

ntbsport

Skienslaget kjemper om medalje og er likt med Vålerenga og tre poeng bak Rosenborg på tredjeplassen. Viking har etter en tung start plassert seg midt på tabellen med sine 30 poeng.

Kampen skulle egentlig vært spilt i den 21. serierunden, men måtte utsettes da Viking-spiss Veton Berisha testet positivt for koronaviruset 14. oktober.

Kampen i Skien skulle innledningsvis handle mye om en trønder. Odds Mushaga Bakenga fikk seg først en smell i duell med Viking-målvakt Arild Østbø før han slo voldsomt tilbake.

Det var gått 18 minutter da Bakenga scoret på en pasning inne i feltet. Han fikk bare en halvtreff, men det var nok til å sette ut Østbø som ikke nådde ballen på vei over målstreken. Det var Bakengas åttende mål for sesongen.

Like før scoringen holdt Vikings Sebastian Sebulonsen på å gjøre et selvmål fra øverste hylle. Han skulle klarere ballen i en duell med Odds Vladimir Rodic, men traff klokkerent med strak vrist, og ballen gikk så vidt over tverrliggeren.

Deilig

– Det var deilig med scoring, og vi trengte den. Jeg fikk meg en trøkk, og det var som å bli kjørt over av en lastebil. Jeg har vondt over hele kroppen, sa Bakenga til Eurosport i pausen.

Det sto derimot ikke verre til med ham enn at han løp inn 2-0-målet etter et flott gjennomspill av Joshua Kitolano etter seks minutter spill.

– Jeg ba (Jan Frode) Nornes pent om å få ti-femten minutter til. Jeg visste jeg hadde ett mål til inne, sa Bakenga.

Kitolano selv ville være med på moroa da han økte til 3-0 kort etter. Odd-spillerne stå nærmest i kø for å score før Kitolano sendte ballen i mål fra 18 meter.

Dominerte stort

Odd dominerte stort og viste til tider solid angrepsfotball. Viking kom derimot mer med det siste kvarteret, men kom ikke nærmere scoring enn Tommy Høilands heading rett på Sondre Rossbach etter 71 minutter.

Kitolano ga også Elbasan Rashani muligheten fem minutter før slutt, men skuddet fra god posisjon endte like utenfor mål.

– Vi tapte mot et bedre lag. Noen ganger må man bare strekkene hendene i været. Det var bedre enn oss i alle spillets faser, sa Kristoffer Løkberg.

(©NTB)