1.-divisjonskamp virus-utsatt 20 minutter før start

ntbsport

Det var under oppvarmingen at Gjerpen fikk beskjed om at en av bortelagets spillere måtte i karantene. Dermed måtte kampen utsettes.

– Selvsagt veldig kjedelig, men jeg var vel egentlig sånn halvveis forberedt på det når det handler om en motstander fra Oslo, hvor viruset her og nå er et enda større problem enn her hos oss, sier Gjerpen-trener Pål Oldrup Jensen til avisen.

Ettersom kampen ikke var kommet i gang, var det ikke fysisk kontakt mellom spillerne fra de to lagene. Derfor regner treneren med at det ikke blir aktuelt med karantene for Gjerpens del denne gangen.

Klubbens spillere måtte testes og settes i karantene tidligere i høst, da en spiller fra Fjellhammer hadde testet positivt på koronaviruset.

(©NTB)