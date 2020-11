Håndball-EM: EHF åpner for frie bytter ved koronasmitte

ntbsport

Det opplyser Det europeiske håndballforbundet (EHF).

– På grunn av pandemien og risikoen for at et antall spillere i ett lag kan teste positivt under EM, vil det ikke være noen grense for antallet erstattere ved konstatert koronasmitte, skriver EHF.

Bruttotroppene inneholder 35 spillere. Vanligvis kan lagene bytte ut maksimalt to spillere fra de 16 uttatte spillerne i løpet av gruppespillet. Det samme gjelder for hovedrunden og finalehelgen. Totalt var det altså snakk om maksimalt seks spillerbytter

Regelendringen kan kanskje være med på å øke muligheten for at Norge får gjennomført sin del av mesterskapet i Trondheim. Utgangspunktet er fortsatt at den norske delen av EM avvikles der. Mesterskapet skal etter planen deles mellom Trondheim og danske Frederikshavn og Herning.

Foreløpig er det ikke kommet på plass en smittevernprotokoll som gjør at landene kan arrangere EM med likt regelverk. I Norge står fortsatt regelen om at hvis én person i spillertropp eller en leder får påvist korona, forsvinner hele laget i karantene. Det gjelder også motstanderlag.

I Danmark vil kun den aktuelle spilleren eller lederen måtte forlate EM. Det norske håndballforbundet kan i verste fall risikere å måtte gi fra seg sin del av mesterskapet.

Håndball-EM for kvinner spilles fra 3. til 20. desember.

