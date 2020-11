Lagerbäck er ferdig med Sørloth-saken

ntbsport

– Jeg har egentlig ingen flere kommentarer om det. Vi ble enige om å legge saken bak oss. Vi kommer ikke til å kommunisere dette mer eksternt. Vi har satt punktum, sa Lagerbäck på NTBs spørsmål, som gjentok at saken er lagt bak dem.

Svensken la også til at det aldri var et tema å utelate Sørloth fra denne troppen.

Det var under forrige landslagsperiode det ble verbal temperatur mellom Lagerbäck og Sørloth på et evalueringsmøte etter 1-2-tapet mot Serbia

Forsoning

Saken fortsatte etter at spillerne reiste til sine respektive klubber. Fotballforbundet gikk så ut med en pressemelding der Lagerbäck tok noe selvkritikk, men også var klar i kritikken av Sørloth etter det omtalte møtet.

Senere samme kveld gikk Leipzig-spissen ut via NTB med et kraftig motangrep. Det måtte forsoningsgrep til, og de ga resultater. Tre dager etter mediekrangelen var partene forsont og enige om å gå videre.

Avgjørende

Norge møter Israel hjemme onsdag neste uke (ikke nasjonsligaen). Så venter bortekamper mot Romania 15. november og Østerrike tre dager senere.

Blir det norsk seier i de to siste kampene, vinner Norge garantert gruppen og rykker opp et nivå i Uefas nyvinning for landslag.

(©NTB)