Ainas kanonkule ga Fulham-jubel

Scoringene i London kom før pause. Først stanget Bobby Decordova-Reid hjemmelaget i føringen etter å ha fått ballen servert av Aleksandar Mitrovic. Deretter inntok nigerianske Aina manesjen.

Halvtimen var spilt da høyrebacken dro seg inn i banen og fyrte løs med venstrefoten. Ballen føk inn i krysset bak en sjanseløs Sam Johnstone i West Bromwich-målet.

Seieren var etterlengtet for et Fulham-mannskap som har slitt med å få fart på poengfangsten etter returen til Premier League. De tre poengene sender mannskapet til Scott Parker opp over nedrykksstreken.

West Bromwich har på sin side kun Sheffield United og Burnley bak seg på tabellen.

Mandag hang mannskapet til Slaven Bilic i perioder godt med i banespillet, men det ble svært få sjanser av det. Nærmest uttelling var Conor Townsend da han kunne gitt bortelaget en drømmestart etter bare tre minutter. Ballen traff imidlertid tverrliggeren.

I motsatt ende av banen kunne Fulham fort scoret flere. Med ti minutter igjen å spille reddet gjestene to ganger på streken etter avslutninger fra Tom Cairney og Harrison Reed.

