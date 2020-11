Ward-Prowse med frisparkshow i ny Villa-smell

ntbsport

Hverdagen har innhentet Villa etter 7-2-nedsablingen av Liverpool og fire strake trepoengere. Forferdelig forsvarsspill preget 0-3-smellen for Leeds, og det var ikke stort bedre mot Southampton.

Etter en time lå Villa under 0-4, men en sluttspurt pyntet på resultatet.

Southamptons tre første scoringer kom før pause takket være Ward-Prowses frisparkfot. Først serverte han en perfekt ball til Jannik Vestergaard, som fra seks meter stanget inn ledermålet.

Leverte på egen bursdag

Og mer skulle komme. På sin egen 26-årsdag bøyde Ward-Prowse et frispark over muren og i nærmeste kryss. Det var David Beckham-klasse over scoringen.

Så helt på tampen av første omgang slo han til igjen. Suseren var nesten en reprise av den forrige. Ward-Prowse sto litt nærmere mål, men ballen endte i samme kryss.

I forkant fikk bortelaget frisparket i gave fra Villa-backen Matty Cash. Han stoppet et innlegg med hånden rett utenfor boksen.

Til ingen nytte

I det 58. minutt skjøt Danny Ings ballen i nettet via tverrliggeren. Like etter headet Tyrone Mings inn Villas redusering fra kort hold, mens Ollie Watkins fulgte opp med en straffescoring tre minutter på overtid.

En lur avslutning fra Jack Grealish like etter gjorde at dagen ikke endte fullt så stygt for Villa likevel.

Southampton er skikkelig i siget. Klubben fra sørkysten er ubeseiret i sine fem siste ligakamper etter 2-5-tapet for Tottenham. «The Saints» har 13 poeng etter sju kamper og er tre poeng bak Liverpool på tabelltopp. Aston Villa har ett poeng mindre etter seks oppgjør.

