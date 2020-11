Vålerenga kjørte over rivalen – intenst gulldrama i vente

ntbsport

I lange strekk var det stor kvalitetsforskjell mellom serielederen og de siste seks sesongers mesterlag. Vålerenga glitret på eget gress og utspilte LSK.

Synne Jensen ga vertene ledelsen på volley etter en snau halvtime, mens Sigrid Heien Hansen doblet etter en kontring rett før pause. Deretter økte Dejana Stefanovic til 3-0 fra kort hold fire minutter ut i 2. omgang.

Tre mål var ikke for lite for Vålerenga, men kvarteret før slutt øynet LSK et ørlite håp da Sophie Romàn Haug reduserte med et hodestøt. Det varte ikke lenge, for minuttet senere satte Njoya Ajara ballen mellom beina på gjestenes keeper Ida Norstrøm.

På tampen scoret LSK igjen. Denne gangen kunne innbytter Thea Kyvåg plassere 2-4-målet i et åpent bur, men ordentlig spennende ble det aldri i sluttminuttene.

Thriller

Det går mot en heidundrende avslutning på sesongen. Vålerenga jakter sitt første seriemesterskap, men ubeseirede Rosenborg nekter å lette på presset. Tidligere søndag vant trønderne 3-1 hjemme mot gullutfordrer Avaldsnes.

Ett poeng skiller VIF og RBK når to serierunder gjenstår. De blåkledde fra Oslo har også bedre målforskjell (fem plussmål). Avaldsnes er bak med ytterligere tre poeng, men alt tyder nå på at gullthrilleren står mellom to lag.

Med 28 poeng er LSK nå offisielt ute av tittelkampen.

Dette er lagenes program i innspurten:

* Vålerenga: Lyn (b) og Arna-Bjørnar (h)

* Rosenborg: Sandviken (h) og Klepp (b)

* Avaldsnes: Klepp (h) og Sandviken (b).

Effektiv duo

Lisa-Marie Utlands scoringer og Kristine Mindes innleggsfot tok knekken på Avaldsnes i søndagens tidligkamp. Kombinasjonen mellom de to landslagsspillerne ga mål både før og etter pause. Mellom scoringene utlignet gjestenes Clare Polkinghorne til 1-1.

På tampen trygget Ina Vårhus alle RBK-poengene. 24-åringen stanget inn et frispark fra Cesilie Andreassen. Det var en stund usikkert om scoringen ville bli stående etter en voldsom krasj mellom gjestenes keeper Victoria Esson og vertenes innbytter Celine Nergård. Til slutt godkjente dommeren målet.

Utland ga Rosenborg ledelsen etter et snaut kvarter. På vakkert vis styrte hun med høyrefoten inn 1-0 på Mindes presise innlegg.

Kan bli mester i debutåret

Australske Polkinghorne stanget inn utligningen etter litt over en halvtime. Avaldsnes-scoringen kom etter en corner.

Utover i 2. omgang satte RBK et solid trykk på bortelaget, og etter en time var Utland der igjen. Denne gangen brukte hun hodet til å score på Mindes innlegg.

Trønderklubben kan vinne Toppserien i sin første år under nytt navn. Før sesongen ble Trondheims-Ørn erstattet med Rosenborg.

