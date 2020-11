Molde snudde mot Mjøndalen og trygget sølvplassen

ntbsport

Fredrik Brustad gjorde 1-0 for Mjøndalen i første omgang, mens Martin Ellingsen (2) og Leke James (straffe) scoret for gjestene etter pause.

Molde kom fra en sterk seier mot Rapid Wien i europaligaen og laget har også vunnet sine tre siste eliteseriekamper, inkludert seieren over serieleder Bodø/Glimt.

Mjøndalen tok en etterlengtet tre poenger i forrige hjemmekamp mot Brann, men bruntrøyene har en lei statistikk mot Molde. Laget har ikke tatt poeng mot romsdalsklubben verken hjemme eller borte på de siste sju møtene.

Mjøndalen sliter i bunnen med sine 17 poeng og avstanden til lagene på sikker plass kan øke. Kampen med Start om kvalifiseringssplassen

Brustads første

Lørdag sendte Fredrik Brustad hjemmelaget i ledelsen etter 37 minutter. Han klarte å slå Moldes Marcus Pedersen i duell på innlegget fra Martin Ovenstad og fikk lurt ballen forbi keeper Andreas Linde til 1-0.

– Det smakte godt med det første målet for sesongen. Vi må forsøke å holde presset oppe. Det er dumt å slippe dem inn i kampen igjen, sa Brustad til Eurosport i pausen.

Det var Molde som var friskest innledningsvis. Ohi Omoijuanfo hadde en flott mulighet etter sju minutter. Så falt derimot tempoet og hjemmelaget tok mer og mer over.

Straffe

Mjøndalen klarte å holde trykket oppe også tidlig i annen omgang, men kvarteret før slutt gikk Molde på en kontring, mens hele Mjøndalen ropte på straffe da Martin Bjørnbak og Sondre Liseth hadde en brytekamp inne i feltet.

– Det er en holding der, og det kunne være blåst. Litt irriterende hvis det er slike ting som skal avgjøre, men vi får ha fokus på det vi driver med, og ta de gode tingene fra kampen med oss til neste kamp mot Strømsgodset, sa Mjøndalen-trener Vegard Hansen.

I stedet for straffe endte det med at innbytter Martin Ellingsen fikk stå alene foran mål og sette utligningen til 1-1 for Molde. Ellingsen og Magnus Wolff Eikrem hadde akkurat kommet inn med friske krefter for Molde og ble det som snudde kampen.

Straffe ble det derimot da Birk Risa gikk over ende i duellen med Martin Ovenstad på vei inn i feltet like etter.

Leke James ga seg selv en bursdagsgave på 28-årsdagen ved å gjøre 2-1 på straffen. Fire minutter før slutt punkterte Ellingsen kampen med å gjøre 3-1 på en flott lobb fra skrått hold.

– To mål ikke hverdagslig for meg så det er bra. Det var deilig, sa Martin Ellingsen.

– De ga oss god kamp, men vi merket at de ble slitne da vi satte inn nye krefter mot slutten av kampen, tilføyde han.

I neste runde tar Molde imot Kristiansund, mens Mjøndalen tar imot Strømsgodset.

(©NTB)