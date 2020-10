Haaland mister Dortmund-kamp med skade

ntbsport

Den tyske storklubben opplyser på sin Twitter-konto at nordmannen har pådratt seg en mindre kneskade.

Haaland scoret for Dortmund så sent som i mesterligamøtet med mot Zenit St. Petersburg onsdag.

Den norske landslagsprofilen har hatt en fin start på høsten i Dortmund. I Bundesliga står han med fem mål på like mange kamper, og i mesterligaen er det blitt to scoringer i klubbens to første gruppekamper.

Siden overgangen til tysk fotball i januar har Haaland gjort 23 scoringer på 26 oppgjør. Det gir et snitt på nesten 0,89 mål per kamp.

Bayern München har heller ikke med sin store spiss-stjerne Robert Lewandowski til lørdagens kamp mot Köln. Polakken får for en gangs skyld hvile etter tøft kampprogram over en lengre periode.

