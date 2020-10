Dortmunds stopperkjempe tok ansvar i Haalands skadefravær

ntbsport

En mindre kneskade holdt Haaland utenfor lørdagens kamptropp. Dortmund kom med nyheten da lagoppstillingen ble bekreftet en time før avspark.

Jærbuen scoret for de gulkledde så sent som i mesterligamøtet med Zenit St. Petersburg onsdag. I Bundesliga har han fem mål på like mange kamper, men Dortmund snublet ikke uten Haaland.

Riktignok sto det bare 0-0 til pause, men to scoringer fra Hummels i det 53. og 71. minutt sikret bortelagets fjerde strake trepoenger. Stopperen scoret først med kneet ved bakerste stolpe etter en Jadon Sancho-corner, mens han deretter stanget inn en ball fra Marco Reus.

Hummels har gjort Dortmunds tre siste scoringer i Bundesliga. Forrige helg bidro han i 3-0-seieren i lokaloppgjøret mot Schalke.

Bayern München måtte også greie seg uten sin store stjernespiss. Robert Lewandowski ble for en gangs skyld hvilt etter et tøft kampprogram. Köln ble uansett slått 2-1 etter scoringene til Thomas Müller og Serge Gnabry.

Hjemmelaget reduserte ved Dominick Drexler i sluttminuttene.

Bayern topper tabellen foran Dortmund på målforskjell. Begge rivalene står med 15 poeng etter seks kamper. Alexander Sørloth og hans RB Leipzig kan ta tilbake serieledelsen med seier over Borussia Mönchengladbach senere lørdag.

