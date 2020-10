ntbsport

Operasjonen fant sted i London og betegnes som vellykket.

Van Dijk ble hardt taklet av Everton-keeper Jordan Pickford 17. oktober. Det ble klart at han pådro seg et skadd fremre korsbånd i kneet.

– Virgil har det så bra som han kan ha det i den situasjonen han er i. Tiden rett etter en operasjon er aldri god, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp på en pressekonferanse fredag.

Nederlenderen vil være på sidelinjen lenge, trolig resten av sesongen. Foreløpig er det ikke kommunisert hvor lang tid det vil ta.

Det er sjelden at utøvere kommer tilbake for fullt på under sju måneder etter en operasjon av et skadd fremre korsbånd, ifølge nettstedet skadefri.no.

En tommelfingerregel på kvinnelandslaget i håndball er fra ni til tolv måneder rekonvalesens etter et slikt inngrep.

Bommet

Pickford slapp unna straff etter hendelsen i Merseyside-derbyet. Everton-manager Carlo Ancelotti uttalte at Pickford er lei seg for det som skjedde.

– Det er vi alle i Everton. Vi håper alle at van Dijk kommer tilbake så fort det lar seg gjøre, sa italieneren.

– Jordan kom inn i situasjonen litt for sent, men hans tanke var å nå ballen først, ikke å skade van Dijk. Dette er ting som kan skje i fotball, sa Ancelotti.

Og skadeproblemene bakover på banen for Liverpool har fortsatt. Midtbanespiller Fabinho har vikariert som midtstopper i van Dijks fravær, men mot Midtjylland måtte han ut med det som så ut som en strekkskade. Inn kom 19 år gamle Rhys Williams.

– Fabinho er uaktuell i helgen, sier Klopp.

Trolig blir det Joe Gomez sammen med enten Williams eller Joël Matip som starter lørdagens kamp mot West Ham.

