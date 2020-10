Travskandale i Sverige: Propulsion fratatt seieren i Elitloppet

ntbsport

Det opplyste Svensk Travsport torsdag på en pressekonferanse etter fem måneders behandling av saken.

Kort tid etter at Propulsion hadde vunnet et av verdens mest prestisjetunge travløp, Elitloppet i Stockholm i slutten av mai, kom nyheten om at hesten hadde gjennomgått såkalt nervesnitting i sin tid i USA. Dette bekreftes også av etterforskningen.

– Det her er en av de mest alvorlige hendelsene som den svenske travsporten har vært med på, sier direktør Maria Croon i Svensk Travsport.

Norsk seier

Propulsion har travet inn 26,3 millioner svenske kroner (27,7 millioner norske kroner) siden han ble nervesnittet i april 2015. Disse premiepengene inndras, og det ligger an til at de blir fordelt på andre hester i løpene der Propulsion deltok.

Nummer to i årets Elitloppet var norskfødte Cokstile. Han er nå utropt som vinner nesten et halvt år etter løpet. Det gir den italienske eieren 3 millioner svenske kroner.

Ansvarsnemnda i Svensk Travsport skal senere beslutte om Propulsions eier og trener Daniel Redén skal straffes i saken. Etterforskningen har så langt ikke bevist at Redén har vært klar over nervesnittingen når han har konkurrert med hesten.

Juks

Nervesnitting er lov i Nord-Amerika, og hester kan også gå løp etter et slikt inngrep. I mange andre land, deriblant Norge og Sverige, utelukkes alle hester med en slik historikk fra løp og avlsvirksomhet. Regelverket i Norden gir ingen åpning for tolkning. Nervesnittede dyr får ikke delta.

Nervesnitting kan bidra til at en hest fungerer bedre i løp fordi den blir mindre følsom i høvene. Dette var tilfellet med Propulsion, som etter inngrepet nesten ble som en ny hest.

Veterinæren som gjennomførte laserinngrepet for flere år siden, bekreftet historien overfor svenske Travronden. Det framstår som en gåte at opplysningene ikke er snappet opp tidligere og førte til utestengelse av Propulsion.

