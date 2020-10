Raja avventende til videre gjenåpning av breddeidretten

ntbsport

Mandag presenterte statsminister Erna Solberg nye og strengere grep for å få bukt med de stadig økende smittetallene. Samtidig var regjeringssjefen klar på at det i utgangspunktet ikke er aktuelt å reversere beslutningen om å gjenåpne breddeidretten.

Fra 12. oktober ble det åpnet for at de delene av breddeidretten som er definert under «fase én» kunne starte normal treningsaktivitet. Samtidig har kulturminister Abid Raja (V) tidligere varslet at en ny vurdering rundt ytterligere gjenåpning vil komme i slutten av måneden.

Hører på råd

På spørsmål fra NTB om tiltakene som nå er innført betyr at det er uaktuelt å åpne for «fase to» nå, svarer Raja:

– Videre gjenåpning av breddeidretten vil bli vurdert i lys av den til en hver tid aktuelle smittesituasjonen og foreliggende faglige råd og anbefalinger. Det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser de varslede innstrammingene vil ha for den tidligere varslede planen for gjenåpning av normal trening i breddeidretten for voksne.

I forbindelse med at regjeringen la fram sine skjerpede koronatiltak mandag, var helseminister Bent Høie (H) klar på at den siste tidens økning i antall smittetilfeller i utgangspunktet ikke kan kobles til åpningen av breddeidretten.

– Erfaringen så langt med åpning av trening i breddeidretten, er at dette ikke er viktig for smittespredningen. Men i vurderingen av neste fase må vi ta med den generelle smittesituasjonen i Norge. Der får vi råd fra FHI og Helsedirektoratet, sa han til NTB.

Fire faser

I alt 73.116 idrettsutøvere fordelt på 27 idretter omfattes av «fase to», de fleste av dem fotballspillere fra 4. divisjon og nedover på herresiden.

Gjenåpningen av breddeidretten er prioritert inn i fire ulike faser. Det er idretten selv som står bak fordelingen.

Faseplanen som foreligger gjelder kun trening. Når det kan åpnes for å spille kamper, er fortsatt i det blå.

(©NTB)