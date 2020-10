ntbsport

– Vi misbrukte noen store muligheter, jeg også. Da begynner man å tenke «er det den dagen?» Men vi presset på og visste at det ville komme flere sjanser. Det var deilig at den satt til slutt. Vi fortjente det, sa Ohi til TV 2.

Molde var best før pause, men det ble misbrukt et par muligheter. Ohi fikk ikke paret beina foran nesten åpent mål. Rapid Wien skapte svært lite. Et skudd på innsiden av stolpen av østerrikerne var likevel omgangens største sjanse totalt for begge lag.

Ohi misbrukte så en stor mulighet tidlig i 2. omgang da han kom alene med keeper fra elleve-tolv meters hold. Skuddet gikk rett på målvakt Paul Gartler.

Fredrik Aursnes var nestemann inn på miss-listen. Pasningen fra en storspillende Magnus Wolff Eikrem sendte Aursnes til så godt som åpent mål. Avslutningen gikk i kunstgresset før ballen havnet over tverrliggeren.

God posisjon

Ledermålet måtte nesten komme etter det presset Molde la på Rapid utover i kampen. Ohi skled inn 1-0 fra en meters hold på innlegg fra Kristoffer Haugen, og det var strengt tatt nesten umulig å misbruke den sjansen.

Moldes Eirik Hestad ble brakt ut på båre med det som så ut til å være en kneskade. Det skjedde like etter Ohis ledermål.

– Dette var en flott prestasjon av oss, og endelig holdt vi buret rent også. Det var viktig for meg som forsvarsspiller. Vi har satt oss i god posisjon til å kunne gå videre, sa Stian Gregersen til TV 2.

Molde skal møte Arsenal i de to neste europaligakampene. De to lagene har full pott og er seks poeng foran Rapid og Dundalk.

– Husk at vi skal spille borte mot Rapid også, men det kommer senere. Nå er Mjøndalen neste, og så blir det storkamp mot Arsenal, sa Ohi.

B-lag vant

I den andre kampen i gruppen trengte Arsenal nesten en omgang på å ta ledelsen mot irske Dundalk. Like før pause kom to forløsende mål ved Edward Nketiah og Joseph Willock. Nicolas Pépé fastsatte resultatet til 3-0, og Arsenal leder gruppa på bedre målforskjell enn Molde (5-1 mot 3-1).

Arsenal stilte svært redusert. En viktig Premier League-kamp borte mot Manchester United søndag gjorde at manager Mikel Arteta hvilte mange av sine største stjerner.

– Vi har en stor stall og ville gi andre spillere en sjanse. Jeg synes de gjorde det bra. Vi fikk det til å se lett ut fordi vi var disiplinerte, påskrudd og tok det på alvor, sa Arteta til BT Sport.

