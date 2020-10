Straffespark og Haalands overtidsmål berget tamt Dortmund i mesterligaen

ntbsport

Dermed slo Haalands lag tilbake etter 1-3-tapet for Lazio i åpningsrunden, og 2-0-målet på overtid sørget for at Haaland har scoret i begge kamper. Men det så lenge ut til å gå mot et nytt poengtap.

Vjatsjeslav Karavajevs hodeløse nedrivning av innbytter Thorgan Hazard på et tilsynelatende ufarlig innlegg fra Thomas Meunier ga Sancho sjansen til å bli matchvinner med straffesparket i det 78. minutt.

Etter å ha blitt vant til å spille foran publikum på sin hjemmearena virket det som litt av piffen gikk ut av gultrøyene foran 80.000 tomme seter. Haaland og lagkameratene var langt fra like skarpe som de vanligvis framstår.

Nordmannen hadde en kjempesjanse rett før pause da han ble spilt fram av Jadon Sancho og var alene med keeper, men uten å se opp fyrte han av før han fikk orientert seg, og ballen gikk et stykke utenfor lengste stolpe. Det var fra en posisjon hvor vi er blitt vant til å se jærbuen score.

Vi måtte vente helt til tilleggstiden i 2. omgang for å se det.

Hjemmelaget dominerte banespillet, men Zenit var godt organisert og tettet igjen.

Få sjanser

Etter et kvarter kom den første muligheten, da Haaland flikket Raphaël Guerreiros innlegg videre og Giovanni Reyna fyrte av. Ballen gikk rett utenfor stolpen. Keeper Mikhail Kerzjakov var ikke med på notene, og skuddet ville gått inn om det hadde vært innenfor.

Zenit yppet seg sjelden framover, men kunne ha fått ledermålet i det 35. minutt. Keeper Roman Bürki hadde ikke hatt noe å gjøre og agerte nølende på innlegget fra Douglas Santos. Sebastian Driussi fikk hodet på ballen i duell med en passiv Bürki, men ballen gikk så vidt over mål.

Håpet om at det skulle løsne for vertene etter pause viste seg ikke å holde stikk. Laget skapte nesten ingenting i det stadig kraftigere regnværet.

Doblet

Haaland beveget seg ofte ut på sidene på jakt etter rom, men sjelden har det vært lenger mellom høydepunktene fra hans side. Men i det første av tre tilleggsminutter stusset Jude Bellingham ham gjennom, og på sedvanlig iskaldt vis sendte nordmannen ballen i mål.

Med seieren er Dortmund ett poeng bak Lazio og Brugge, som etter hver sin seier forrige uke spilte uavgjort 1-1 i Belgia.

Joaquin Correa ga Lazio en tidlig ledelse, men Hans Vanaken utlignet på straffespark i slutten av første omgang.

