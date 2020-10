Nguen med scoring da Ferencváros sikret poeng mot Dinamo Kiev – Barcelona slo Juventus

ntbsport

Viktor Tsygankov og Carlos De Pena hadde sent ukrainerne i ledelsen før pausen. Gjestene virket på vei mot en klar seier, men det ville ikke Nguen ha noe av. Kvarteret etter pausen smelte han ballen i lengste hjørne utakbart for keeper.

Boli, som har spilt for både Stabæk og Aalesund, sikret ett poeng med sitt mål like før full tid. Målet er viktig for ungarerne, som tapte 1-5 for Barcelona i åpningsrunden.

Nettopp Barcelona slo Juventus 2-0 i Torino.

Spanjolene tok ledelsen da Lionel Messi slo en nydelig tversoverpasning til Ousmane Dembélé. Han dro seg innover i banen før han smelte til fra 18 meter. Ballen gikk i Juventus' Federico Chiesa før den duppet i nettet utakbart for keepet.

På overtid doblet Messi selv ledelsen på en straffe.

I mellomtiden hadde Juventus-spiller Álvaro Morata fått hele tre nettkjenninger annullert for offside, og lagkamerat Merih Demiral blitt utvist.

Kampen skulle blitt et gjensyn mellom gigantene og rivalene Messi og Cristiano Ronaldo. Det ble derimot avlyst da sistnevnte ble koronasmittet og ikke rakk å avgi en negativ koronatest i tide til å bli kampklar.

