Ronaldo testet positivt igjen – mister Messi-duell

– Ronaldo har testet seg som alle andre. Tirsdag kveld vil vi få resultatet, sa Juventus-trener Andrea Pirlo på en pressekonferanse. Da svaret kom, viste det at han fortsatt har koronasmitte i kroppen.

Ifølge Uefas regler måtte 35 år gamle Ronaldo teste negativt 24 timer før kampen for å være spilleklar.

– Uavhengig av resultatet får vi se hva vi gjør. Det er ikke lett å spille en hel kamp etter 15 dager med inaktivitet, sa Pirlo.

Det rapporteres om at Ronaldo er fri for symptomer. Portugiseren har gått glipp av Juventus' tre siste kamper som følge av at han nylig testet positivt på koronaviruset.

Onsdagens mesterligakamp skulle være hans første kamp mot Barcelona-stjernen Lionel Messi etter at han forlot Real Madrid til fordel for Juventus i 2018.

