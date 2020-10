Manchester City med sterk borteseier

ntbsport

City hadde tapt bare en av sine ti siste bortekamper i mesterligaen og fulgte opp 3-1-seieren hjemme mot Porto i åpningsrunden med tre nye poeng. Ferrán Torres, Ilkay Gündogan og Raheem Sterling scoret målene.

– Vi spilte veldig bra og ga dem nesten ingenting. Vi spilte kontrollert og var aggressive uten ball. Jeg er veldig tilfreds med prestasjonen og seieren, sa manager Pep Guardiola til BT Sport.

Laget hans holdt nullen før første gang på ni mesterligakamper.

Marseille er med i mesterligaen for første gang på seks år. Forrige gang tapte klubben alle sine kamper, og tapsrekken fortsetter. Laget forsvarte seg svært dypt før pause, men det hjalp ikke mot et City-lag som dominerte nesten fullstendig. Marseille-spillerne skapte nemlig sjanser for gjestene.

I det 18. minutt spilte Valentin Rongier ballen rett til Kevin De Bruyne rett utenfor eget felt. Belgieren tok imot gaven og slo et flatt innlegg til Torres, som bare trengte å sette bredsiden til.

For langt fram

I det 36. minutt holdt en ny foræring på å punktere kampen. Leonardo Balerdi somlet i eget felt og mistet ballen til De Bruyne, som sendte den videre til Oleksander Zintsjenko. Hans avslutning traff stolpen, så det ble ingen ny De Bruyne-assist.

– Vi ville ligge dypt og satse på kontringer, men når man ligger 30 meter fra eget mål så er det 70 meter fram når vi vinner ballen. Vi hadde ikke beina til å gjennomføre det. Dette er et annet nivå enn vi er vant til, vi må være ærlige om det, sa Marseille-spiss Florian Thauvin.

Etter nesten ikke å ha vært med i kampen før pause, mannet hjemmelaget seg opp i 2. omgang og begynte å skape visse problemer for gjestene. Laget var nær utligning da Thauvin prøvde seg fra distanse i det 56. minutt. Ederson så ut til å feilregne og lot ballen gå, og den sneiet stolpen.

Assistkonge

Hjemmelagets offensiv ga City rom å kontre i, og etter hvert ble kampen punktert. I det 76. minutt doblet Gündogan ledelsen. Sterling var nest sist på ballen ved den anledningen, mens han avsluttet fra kloss hold i det 81. minutt etter et flott innlegg fra De Bruyne, som er oppe i 13 assist i mesterligakamper.

– Vi måtte betale for feilene vi gjorde. 2-0-målet var et hardt slag, for da var vi i ferd med å vende det, sa Marseille-trener André Villas-Boas.

I samme gruppe vant Porto 2-0 over Olympiakos. Fabio Vieira scoret et tidlig ledermål etter en svak klarering av gjestene, mens Sergio Oliveira doblet ledelsen fem minutter før slutt.

Manchester City topper tabellen med full pott, tre poeng foran Porto og Olympiakos.

(©NTB)