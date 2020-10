Grønt lys for skiåpning i Finland – smittevernprotokoll godkjent

ntbsport

Det bekrefter FIS i en pressemelding tirsdag.

Smittevernprotokollen som er utarbeidet for arrangementet, opplyses å ha fått det endelige godkjent-stempelet av finske myndigheter.

Videre heter det at problemer med snøforholdene eller uforutsette hendelser nå er det eneste som kan sette en stopper for verdensåpningen for langrennsløperne og kombinertløperne.

For hopperne blir rennene i Finland den andre verdenscuphelgen. De innleder sin sesong i Wisla.

Finland har i likhet med resten av Europa opplevd en markant økning i smittetallene den siste tiden.

Etter premieren i finske Ruka skal verdenscupen for langrennsløpernes del innom Lillehammer, sveitsiske Davos og tyske Dresden før jul.

(©NTB)