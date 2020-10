Christian Coleman utestengt i to år – verdensmesteren på 100 meter mister OL

ntbsport

Det opplyser friidrettens integritetsenhet (AIU). Coleman er regjerende verdensmester på 100 meter.

Avgjørelsen betyr at amerikaneren ikke får stille i OL i Tokyo neste år. Utestengelsen gjelder fra 14. mai 2020.

24-åringen blir straffet for tre brudd på meldeplikten i løpet av ett år, henholdsvis 6. juni 2018, 16. januar 2019 og 26. april 2019. Coleman var heller ikke tilgjengelig til en test 9. desember i fjor.

AIU understreker at han ikke er anklaget for å ha tatt ulovlige midler, men gjentatte brudd på meldeplikten anses som en dopingforseelse.

Coleman slo til med 9,76 sekunder på veien mot VM-gullet på 100 meter i fjor høst. En teknikalitet gjorde det mulig for ham å delta i Doha. I tråd med regelverket ble hans første forseelse fra 6. juni 2018 datert til 1. april samme år.

Dermed kom ikke det tredje bruddet innenfor tolv måneder.

Coleman ble midlertidig suspendert i juni i påvente av AUIs behandling av saken. Den gang raste han på Twitter og fortalte om hendelsen fra desember i fjor. Stjernen unnskyldte seg med at han var ute for å kjøpe julegaver da dopingkontrollørene ringte på døra hans. Han hevdet videre at de ikke kontaktet ham på telefon og at en dopingprøve ble gitt to dager senere.

(©NTB)