Casemiro berget Real Madrid fra mesterligakrise

I det 87. minutt nikket han Federico Valverdes innlegg tilbake fra dødlinja slik at Karim Benzema på akrobatisk vis kunne redusere til 1-2. I det tredje av fire tilleggsminutter var det Casemiro selv som utlignet etter at lagkaptein Sergio Ramos vant i lufta på et innlegg fra Luka Modric.

Det berget Zinedine Zidanes mannskap, igjen uten en skadd Martin Ødegaard i kamptroppen, fra å stå med null poeng etter to mesterligakamper. Det ville også vært første gang storklubben hadde tapt fire europacupkamper på rad.

– Spillerne kjempet helt til slutt. Dette kommer til å bli et vanskelig år for oss alle, men i dag kan vi være stolte, sa Zidane.

To mål av Marcus Thuram så lenge ut til å gi Borussia Mönchengladbach 2-0-seier, men akkurat som mot Inter forrige uke glapp seieren på overtid.

– Det føltes godt å score mine første mesterligamål, men jeg ville heller hatt seieren. Real Madrid er et av verdens beste lag, og vi burde skjønt at de ville komme sterkt. Vi må lære av dette, sa Thuram.

I det 33. minutt vant Alassane Pléa ballen på motstanderens halvdel, spilte vegg med Jonas Hoffmann og slo en perfekt pasning mellom beina på Raphaël Varane til Thuram, som kom på et dypt løp og banket ballen opp i nettaket. Scoringen ble sjekket av VAR for mulig offside, men ble godkjent, og Gladbach kunne gå til pause med ledelse.

I det 58. minutt kunne Thuram doble ledelsen etter at gjestenes venstreback Ferland Mendy sovnet. Thuram startet angrepet med en ball ut til Stefan Lainer. Mendy fulgte ham til dødlinja, men glemte å rykke ut etter innlegget. Hadde han gjort det, ville to Gladbach-spillere vært i offsideposisjon da Pléa skjøt. Thibaut Courtois ga retur, og Thuram bredsidet den i mål.

Fordi Mendy sto og hang ved dødlinja var ikke målscoreren offside, og kampen så ut til å være punktert.

På topp

Gladbach hadde store sjanser til å øke ledelsen ytterligere, før Real Madrid slo tilbake. Utfallet betyr at Sjakhtar Donetsk er på tabelltopp i gruppa.

Inter dominerte stort, hadde to tverrliggertreff og ble kanskje snytt for straffespark, men det ble bare 0-0 i bortekampen mot den ukrainske klubben.

Sjakhtar sjokkvant borte mot Real Madrid i åpningsrunden forrige uke, mens Inter ble berget av Romelu Lukakus utligning på overtid da det ble ett poeng hjemme mot Borussia Mönchengladbach. Litt overraskende var det derfor at Inter dominerte så fullstendig på Olympiastadion i Kiev.

– Sjakhtar gjorde som mot Real Madrid, de forsvarte seg i en 6-3-1-formasjon og satset på kontringer. De er giftige når de får rom, men i dag skapte vi mye uten å gi dem noe, sa Inter-trener Antonio Conte.

Sløste

Inter kunne ha punktert kampen før pause, men hadde ikke marginene på sin side. Tross to tverrliggertreff sto det 0-0 ved pause, takket være storspill av hjemmelagts 19-årige keeper Anatolij Trubin.

I det 16. minutt brukte Lukaku muskler i duell med David Khokholava og var alene gjennom. Keeper reddet, men Lukaku vant igjen ballen og dyttet den ut til Nicolo Barella, som skjøt i tverrliggeren.

Rett før pause tok Lukaku frispark fra 17 meter. Trubin greide så vidt å slå ballen i tverrligger og over.

I det 54. minutt satte en hælflikk av Lukaku opp Marcelo Brozovic, som fyrte løs. Trubin reddet igjen, og Lautaro Martínez satte returen utenfor nesten åpent mål.

Lukaku ropte forgjeves på straffe da han ble revet ned av Valerij Bondar inne i hjemmelagets målgård, og kampen ebbet ut uten mål.

