Superveteran Brady (43) med ny NFL-rekord – utfordres av Brees (41)

Han passerte Drew Brees i slutten av bortekampen mot Las Vegas Raiders. Den vant Bradys lag 45-20 etter at 43-åringen løp inn ett touchdown i tillegg til de fire TD-pasningene, flere av dem utført med millimeterpresisjon.

41-årige Brees (New Orleans Saints) er fortsatt aktiv, og duellen om pasningsrekorden kommer til å fortsette utover i sesongen. Brees pyntet på rekorden med to TD-pasninger tidligere søndag.

Brady har funnet formen med sin nye klubb og har 15 TD-pasninger og bare en feilpasning til motspiller i løpet av de fire siste kampene. Buccaneers leder nå sin avdeling foran Saints.

– Vi er i en brukbar posisjon, men det er langt igjen, sa Brady, som ikke er kjent for å bruke store ord.

– Han kjenner gutta på laget og systemet vi bruker bedre og bedre, sier Bruce Arians, og det gleder neppe lagets kommende motstandere.

Brady har over 50 ulike NFL-rekorder. Touchdownrekorden er blant de aller gjeveste.

Han vant Superbowl hele seks ganger med New England Patriots, alle under trener Bill Belichick. Da Brady i år byttet beite, lurte mange på hvem som ville greie seg best: Brady i ny klubb eller Belichick uten Brady. Etter en litt famlende start er Brady i ferd med å gi svaret.

Belichick og Patriots gikk på et nytt sviende tap, det fjerde på seks kamper, da San Francisco 49ers vant 33-6. Brady sto altså for nesten like mange touchdown som Patriots greide poeng i søndagens hjemmekamp. Bradys erstatter Cam Newton ble byttet ut etter å ha kastet ballen til motspiller tre ganger.

Pittsburgh Steelers er eneste ubeseirede lag i NFL, etter å ha påført Tennessee Titans det første tapet med 27-24.

