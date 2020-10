Kristiansund har utelukket Kastrati inntil videre

ntbsport

Det kommer fram i en pressemelding fra klubben. «Hendelsen under kampen mot Vålerenga søndag kveld blir nå fulgt opp av KBKs ledelse. Vi ønsker å gjenta vår beklagelse overfor alle berørte for det som skjedde», skriver klubben i en pressemelding.

Der meldes det at Kastrati ikke deltar på treningsaktiviteter og kamper inntil videre. Klubben og spilleren er enige om at ikke skal gis ytterligere kommentarer til saken så lenge den er til behandling.

«Vi er gjort kjent med at Norges Fotballforbund (NFF) i dag har iverksatt en gjennomgang av saken og vil avvente konklusjonene fra denne. Klubben vil foreta en egen gjennomgang av hendelsene og håndteringen og vil trekke sine egne konklusjoner basert på denne gjennomgangen. Dette vil bli gjort i samarbeid mellom klubbens administrasjon og styre».

Klubben skriver også i pressemeldingen at den er glad Kastrati har gitt en tydelig beklagelse i etterkant av det som skjedde i Oslo.

Standard prosedyre

– Vi har begynt å samle sammen opplysninger rundt saken og skal ha et møte ved 12-tiden mandag. Det er standard prosedyre i slike saker, sa konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, til NTB.

Etter møtet blir det trolig klart om NFF går videre med saken eller ikke, men mye tyder på at det vil komme med en reaksjon, men det er gjennom NFFs disiplinærutvalg.

– Har du fått med deg at Kastrati forklarte til VG at han ikke visste at uttrykket «soper» var nedsettende overfor homofile?

– Det kan ikke jeg svare på. Det er opp til vårt disiplinærutvalg å si noe om, svarte Fisketjønn.

Åpen mikrofon

Kristiansunds Kastrati kalte Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo for «jævla soper» for åpen mikrofon til Eurosport i pausen mellom kampen mellom Vålerenga og KBK i Oslo søndag.

– Stopp-kampanjen mot rasisme i fotballen bør omfatte all type negativ ordbruk, både mot skeive, kvinner og for eksempel fargede, svarte kulturminister Abid Raja (V) til NTB søndag.

(©NTB)