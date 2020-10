Reitan endte på delt 5.-plass etter kjemperunde i Italia

ntbsport

Reitan var på 3.-plass da han hadde spilt ferdig, men ble skjøvet et par trinn nedover. Han endte tre slag bak den engelske vinneren Ross McGowan.

Den norske 22-åringen innkasserte om lag 320.000 kroner for sin plassering. Han delte 5.-plassen med fire andre spillere. McGowan fikk 1,75 millioner kroner for seieren.

Reitan innkasserte også kjærkomne rankingpoeng for sin prestasjon i Brescia.

Nordmannen startet dagen friskt med birdier på første og fjerde hull før det ble en eagle på hull 6. På de to neste hullene måtte han imidlertid tåle bogeyer, og han var to slag under par etter halvspilt runde.

Reitan beholdt roen og noterte nye birdier på hull 11, 12, 13, 16 og 18. Det holdt til 271 slag totalt, 17 under par. Reitan gikk torsdagens runde på -6, mens det ble -2 fredag og lørdag.

