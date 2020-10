Ellingsen og James holdt Molde på sølvplass

ntbsport

Et vinnerlystent Molde-lag presset på for seier på eget gress mot de tilreisende fra Drammen, men slet med å få hull på byllen. Først halvveis ut i 2. omgang fant ballen nettmaskene, og det ved pannebrasken til en umarkert Ellingsen.

25-åringen fikk stå alene på et hjørnespark med 20 minutter igjen av ordinær tid, og utnyttet sjansen til å ta Molde i føringen.

Tolv minutter senere viste innbytter James hva han er god for, og etter å ha dratt seg gjennom boksen til Godset, fyrte han det Molde trodde var spikeren i kista.

Men Valdimar Ingimundarson ble spilt fri gjennom mot Molde-målet fire minutter senere og skapte spenning i kampen igjen da han reduserte for gjestene.

Det ble en intens avslutning på oppgjøret, men fjorårets seriemester vant fortjent på eget gress.

Kampen om seriesølvet tilspisser seg, og dette var tre viktige poeng for Erling Moes mannskap som foreløpig beholder 2.-plassen.

Tøffe dueller

Molde slet med å tre igjennom den tette forsvarsmuren til Strømsgodset, men fikk fyrt av noen skudd før halvtimen spilt.

Etter 24 minutter dempet Magnus Wolff Eikrem ballen elegant foran motstanders bur og klinket til mot mål. Men Godsets sisteskanse fikk avverget muligheten.

Få minutter senere danset Marcus Holmgren Pedersen seg nedover høyrekanten, skar inn og fyrte av mot Viljar Myhra. Godset-keeperen fikk stoppet skuddet, men returen burde ha blitt konvertert i mål. Både Eikrem og Ohi fikk ballen i beina fra fem meter, men klarte ikke å styre den mellom stengene.

Like før pause ble Moses Mawa spilt igjennom for gjestene, men ble hindret i avslutningsøyeblikket av Birk Risa. Spissen var sikker på at dommer skulle blåse straffe, men den gang ei.

– Jeg føler han tar meg før han tar ballen. Kanskje det (burde blitt straffe), men dommeren ville ikke gi meg straffe i hvert fall, sa Mawa til Eurosport i pausen.

Intense sluttminutter

I 2. omgang skrudde vertene på turboen. Etter 52 minutter misbrukte Ohi en kjempesjanse til å ta Molde i føringen. Risa slo en nydelig ball inn til 26-åringen, som fikk stå helt alene, men headingen gikk utenfor mål.

Det måtte pannebrasken til Ellingsen til før første ball lå i nettet. Elverumsgutten fikk stå umarkert og banket inn 1-0 på bakre stolpe.

For å gjøre sluttminuttene mer komfortabelt for hjemmelaget, vartet innbytter James opp med lekker forarbeid før han smelte inn 2-0.

Da det så ut til at Molde hadde tatt seieren, våknet Ingimundarson. Salvesen sendte en nydelig stikker fram mot islenderen, som ga Godset håp om ett poeng.

Men Molde holdt igjen i det som ble en svett slutt på oppgjøret. Dermed beholder de blåkledde 2.-plassen i serien, mens Godset er nede på 12.-plass.

