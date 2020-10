Barcelona uten Coutinho mot Juventus

ntbsport

Brasilianeren spilte samtlige 90 minutter i søndagens 1-3-tap mot Real Madrid i La Liga, men i etterkant måtte han undersøkes i hamstringen (baksiden av låret).

– Tester søndag morgen har avslørt at Philippe Coutinho har en skade i venstre hamstring. Hvor lenge han er ute, avhenger av hvordan skaden utvikler seg, opplyser Barcelona på sitt nettsted.

Det er imidlertid klart at Juventus-kampen kommer for tidlig for Coutinho. Barcelona åpnet mesterligaen med 5-1-seier over Ferencváros, men onsdagens kamp blir trolig betydelig tøffere.

Tre dager etter Juventus-møtet skal Barcelona spille bortekamp mot Alaves.

