Vilt comeback for Sabalenka i Ostrava

Hviterusseren tapte kampens 10 første games og lå under 0-6, 0-4. Sorribes var to games fra semifinale og hadde gameball i det første av dem, men så vant Sabalenka 12 games på rad og kampen 0-6, 6-4, 6-0.

Plutselig fant Sabalenka lengden på grunnlinjeslagene, og kampen endret fullstendig karakter.

– Målet mitt ble å vinne iallfall ett game, sa en lattermild Sabalenka.

– Først følte jeg det som jeg ikke var med i kampen. Men etter at jeg vant tre på rad følte jeg at jeg hadde noe på gang og at jeg kanskje kunne finne spillet mitt. Det gjorde jeg.

I forrige runde kom Sabalenka tilbake etter å ha ligget under 2-5 i avgjørende sett mot Coco Gauff. I semifinalen møter hun Jennifer Brady.

