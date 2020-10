Statsministeren tror ikke på ny nedstengning av breddeidretten

ntbsport

Fredag varslet regjeringen at det vil komme nye nasjonale koronainnstramminger i neste uke. Statsminister Solberg ville imidlertid ikke gå inn på hvilke grep som kan være aktuelle.

Lite tyder imidlertid på at det blir strammet inn på de lettelsene som den siste tiden er gjort rundt breddeidretten. Fra 12. oktober ble det åpnet for at de delene av idretten som er definert under «fase én» kunne trene normalt.

– De tiltakene vi har lettet på har vi i utgangspunktet ikke planer om å reversere, sa Erna Solberg på fredagens pressekonferanse og nevnte breddeidretten spesielt.

– Ingen av disse tingene er tydelige smittesteder, fortsatte statsministeren.

Vurderer fase to

Da kulturminister Abid Raja den 30. september ga grønt lys for gjenåpning av breddeidretten, ble det varslet en ny vurdering siste uken i oktober. Utfallet av den vil avgjøre om det også kan åpnes for «fase to».

– Når dette (fase én) åpnes opp 12. oktober, vil man etter to ukers tid se på hvordan dette har virket, sa statsråden til NTB.

Fase 2 består av i alt 73.116 idrettsutøvere fordelt på 27 idretter, de fleste av dem fotballspillere fra 4. divisjon og nedover på herresiden.

Gjenåpningen av breddeidretten er prioritert inn i fire ulike faser. Det er idretten selv som står bak fordelingen.

«Følger regjeringen den innfasingen av trening med kontakt som er planlagt for norsk idrett, vil ikke fase 4 være i gang før i desember», skriver Norges Fotballforbund på sine nettsider fredag.

Usikker situasjon

Faseplanen som foreligger gjelder kun trening. Når det åpnes for å spille kamper er fortsatt i det blå.

«Det er ikke realistisk å forvente at det åpnes for kamper før alle i norsk idrett er i gang med kontakttrening. Det igjen betyr at januar er tidligste tidspunkt for å få mulighet til å spille treningskamper og turneringer», skriver NFF.

Forbundet understreker videre den store usikkerheten som ligger i situasjonen.

Kanskje kommer det flere svar fra regjeringen i neste uke.

